Il 2026 del Prato si apre con una vittoria importante a Orvieto, segnando un ritorno al successo in trasferta dopo quasi due mesi. Il direttore sportivo Berti ha evidenziato la determinazione e la qualità dei biancazzurri, sottolineando l'impegno e la crescita della squadra. Un risultato che rafforza la fiducia nel percorso della stagione e conferma l'ottimo stato di forma del team.

Il 2026 del Prato è cominciato come meglio non poteva, ossia con una vittoria entusiasmante. Entusiasmante non solo perché il successo in trasferta mancava da quasi due mesi, ma anche per come è maturata l’affermazione a Orvieto. I biancazzurri hanno saputo rimontare lo svantaggio (immeritato) nonostante condizioni atmosferiche e del campo di gioco a dir poco complicate. Proprio per questo motivo, la prestazione sfoderata da Risaliti e compagni sul pantano del "Luigi Muzi" ha esaltato l’ambiente laniero, compreso il direttore sportivo Gianluca Berti. "E’ stata una vittoria più che meritata. Anche quando siamo andati sotto stavamo facendo noi la partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Quanta qualità, voglia e muscoli". Il ds Berti esalta i biancazzurri

