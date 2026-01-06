Quando si toglie il Presepe? La data giusta non è il 7 gennaio
Il Presepe viene solitamente rimosso dopo l’Epifania, che si celebra il 6 gennaio. Questa data segna la fine delle festività natalizie in molte tradizioni italiane, anche se non esiste una regola universale. Rimuoverlo in questo periodo rappresenta il rispetto per la tradizione e il momento di concludere ufficialmente le celebrazioni natalizie.
Il 6 gennaio, data in cui si festeggia l’Epifania, viene considerato il giorno in cui terminano le feste di Natale. Del resto, esiste tanto di proverbio “l’Epifania tutte le feste porta via“. E dunque, la maggioranza degli italiani smonta tutti gli addobbi il 7 gennaio, il giorno seguente. Ma quando si toglie davvero il Presepe? . L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
LA CANDELORA: IL GIORNO IN CUI SI TOGLIE IL PRESEPE La festa della Candelora segna la fine del tempo di Natale: una tradizione, quella di togliere il presepe il 2 febbraio, giorno della Candelora, a molti sconosciuta, ma che sta cominciando a ritrovare - facebook.com facebook
