Quando partono Vinatzer e gli italiani nello slalom di Madonna di Campiglio 2026 | orari n di pettorale tv

L’appuntamento con lo slalom di Madonna di Campiglio 2026 è alle porte. Vinatzer e gli altri sciatori italiani scenderanno in pista per la prima manche, con orari e numeri di pettorale ancora da confermare. La prova sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino questa tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino scenderà con il pettorale numero 17 e sarà chiamato a fornire una prestazione di spessore lungo il cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno impegnati anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera. L’appuntamento sul mitico Canalone Miramonti è per mercoledì 7 gennaio: prima manche sulla pista 3-Tre alle ore 18.00 e seconda alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli italiani nello slalom di Madonna di Campiglio 2026: orari, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando partono Alex Vinatzer e gli italiani nello slalom di Levi 2025: orari precisi, n. di pettorale, tv, streaming Leggi anche: Quando partono Alex Vinatzer e gli italiani nello slalom di Gurgl 2025: orari precisi, n. di pettorale, tv, streaming Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top ten. Startlist slalom Madonna di Campiglio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Mercoledì 7 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: grande spettacolo sul ... oasport.it

Sci alpino, la 3Tre si illumina per lo slalom e l’Italia spera e sogna con Vinatzer - Una di queste è senza alcun dubbio la 3Tre di Madonna di Campiglio, che ancora una volta ... oasport.it

Sci: slalom in notturna a Campiglio, Vinatzer guida gli azzurri - E sono sei gli azzurri convocati dal direttore tecnico Max Carca per la 3Tre in programma mercoledì: per l'Italia saranno in gara Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso ... ansa.it

NEVEITALIA. . Nel salotto condotto da Alessandro Genuzio, con Paolo De Chiesa rivivremo gli splendidi appuntamenti di Val d'Isère e Sankt Moritz, con i primi podi di Goggia, la rimonta di Vinatzer, le perle di Meillard, Haugan, Aicher, Robinson e il leggendari - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.