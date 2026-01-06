Quando parte Giada D’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv

Oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 15, prende il via il gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. Cinque atlete italiane sono in gara, tra cui Giada D’Antonio. La competizione si svolge in Canada e sarà trasmessa in diretta. Segui gli aggiornamenti per conoscere i dettagli sui pettorali, orari e copertura televisiva dell’evento.

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, martedì 6 gennaio, l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 83 le atlete in gara. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR-AM ALLE 15.00 E ALLE 18.00 Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Giada D’Antonio partirà con il pettorale numero 17, mentre Anna Trocker scatterà col 4, Francesca Fanti col 20, Giorgia Collomb col 31 e Cecilia Pizzinato col 35. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Giada D’Antonio oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv Leggi anche: Dove vedere in tv Giada d’Antonio oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: orario, n. di pettorale, tv Leggi anche: A che ora Giada d’Antonio oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streaming Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A che ora parte Giada D’Antonio oggi slalom Semmering 2025 | n di pettorale tv streaming; A che ora Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale tv streaming; Dove vedere in tv Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | orario n di pettorale tv; Con che n di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering? Orario esatto tv streaming | debutto in Coppa del Mondo. Giada D’Antonio, primo slalom in Coppa del Mondo Un’emozione immensa, il cancelletto si apre e Giada D’Antonio parte per la sua prima gara in Coppa del Mondo. Un corridoio di pali attraverso i quali lei vede la sua linea perfetta. Emozione contenuta, conc - facebook.com facebook Con che n. di pettorale parte Giada D’Antonio nello slalom di Semmering Orario esatto, tv, streaming: debutto in Coppa del Mondo - x.com

