Quando l’Epifania era il vero Natale | il viaggio della Luce tra storia e mistero

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, ha radici profonde che risalgono ai primi secoli del Cristianesimo e a tradizioni antiche. In passato, questa giornata rappresentava il vero Natale, un momento di rivelazione e di luce durante il cuore dell’inverno. Attraverso un viaggio tra storia e mistero, scopriremo come questa ricorrenza abbia avuto un ruolo centrale nel calendario e nelle tradizioni di molte culture.

Oggi siamo abituati a considerare il 6 gennaio come il "passaggio finale" delle vacanze, ma per i primi secoli del Cristianesimo e per molte culture antiche, questa data era il cuore pulsante dell'inverno. Molto prima che il 25 dicembre venisse fissato come data convenzionale per il Natale, la comunità dei fedeli celebrava l'Epifania, dal greco epiphàneia, ovvero "manifestazione" o "apparizione", come il momento cardine in cui la luce tornava a dominare le tenebre. Le origini di questa data sono profondamente legate all'astronomia. Nell'antichità, il periodo successivo al solstizio d'inverno era considerato un tempo sacro in cui i giorni ricominciavano ad allungarsi.

L'Epifania è la manifestazione di Gesù(vero Dio e vero uomo) al mondo. I Magi portano al Bambino tre doni: - Oro in segno di regalità. - Incenso che testimonia la natura divina di Gesù. - Mirra(una specie di olio) che indica la Sua natura umana. Buona Epifani x.com

