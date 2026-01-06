Quando la tv e la stampa perdono il controllo del potere

Negli ultimi anni si osserva un cambiamento nel rapporto tra media e potere, come dimostrano episodi come la cessione del gruppo Gedi da parte di John Elkann e il ruolo di Alfonso Signorini. Questi eventi evidenziano come, oggi, il controllo delle informazioni non sia più esclusivamente nelle mani di giornali e televisioni tradizionali, segnando una trasformazione nel panorama mediatico e nel modo in cui si esercita l’influenza pubblica.

Il caso di Alfonso Signorini e la cessione del gruppo Gedi da parte di John Elkann raccontano la stessa storia: il potere non dipende più dai giornali. A Torino, Exor avvia trattative per vendere Repubblica e La Stampa al gruppo greco Antenna di Theodore Kyriakou, mentre a Cologno Monzese Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona. Non è una questione di gossip contro giornalismo, né di carta stampata contro televisione. È la trasformazione del potere italiano: oggi, la reputazione si difende con algoritmi, comunicati legali e strategie aziendali, non con salotti o editoriali amichevoli. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

