Quando dalla Lotteria Italia uscì vincitore solo Sandokan

Il 6 gennaio rappresenta un momento speciale nella storia della televisione italiana. Cinquant’anni fa, Sandokan fu l’unico vincitore della Lotteria Italia, un evento che, insieme alla tradizione televisiva, ha lasciato un’impronta significativa nel nostro paese. Rai Storia dedica questa occasione a ripercorrere quel fenomeno, che conquistò oltre 27 milioni di spettatori, e il suo ruolo nel panorama culturale e mediatico italiano.

Il 6 gennaio, tra tradizione televisiva e mito pop: Rai Storia rilegge il fenomeno che conquistò 27 milioni di spettatori Il 6 gennaio e la tv italiana: una data simbolo Sandokan, cinquant’anni fa accadde qualcosa di unico: dalla Lotteria sembrò uscire unico vincitore. Nella storia della televisione italiana, il 6 gennaio è sempre stato un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Quando dalla Lotteria Italia uscì vincitore solo Sandokan Leggi anche: Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, come verificare i premi giornalieri e fino a quando è possibile acquistare i biglietti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lotteria Italia, stasera l'estrazione dei biglietti vincenti: orario, dove vederla, premi e come si gioca - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. leggo.it

Estrazione della Lotteria Italia 2026: orari, quando si conosceranno i biglietti vincenti e i premi - Anche quest’anno il concorso è abbinato alla trasmissione ‘Affari tuoi’, ecco come funziona la serata. quotidiano.net

Lotteria Italia 2026, stasera l’estrazione dei biglietti vincenti: orario e dove vederla - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lotteria Italia 2026, stasera l’estrazione dei biglietti vincenti: orario e dove vederla ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.