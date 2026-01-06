Quali allenatori sono stati licenziati dopo la stagione 2025?

Dopo la conclusione della stagione regolare 2025 della NFL, quattro allenatori sono stati licenziati. Questa decisione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli analisti del settore, senza generare polemiche e commenti eccessivi sui social. Di seguito, si fornisce un elenco dei professionisti coinvolti e le circostanze che hanno portato a questa scelta.

Quattro allenatori della NFL hanno perso il lavoro dopo la fine della stagione regolare 2025. Qui riepiloghiamo le principali mosse del Black Monday. La fine della stagione regolare della NFL è tradizionalmente seguita da una serie di partenze da parte degli allenatori mentre le squadre che non riescono a raggiungere i playoff valutano le rispettive campagne. E molti hanno deciso di apportare cambiamenti significativi questo lunedì dopo la fine della stagione 2025 per 18 squadre. Qui riepiloghiamo le principali mosse di quello che è diventato noto come "lunedì nero".

