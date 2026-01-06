Purtroppo è morto anche lui Crans-Montana chi era la vittima più giovane

A cinque giorni dall’incendio che ha colpito Crans-Montana, si conoscono i dettagli sulla vittima più giovane. L'evento ha lasciato un segno profondo nella comunità, e le autorità continuano le indagini per fare luce sulle cause e sulle conseguenze di questa tragedia.

A cinque giorni dalla notte di Capodanno che ha trasformato una località alpina svizzera in uno scenario di morte e distruzione, il bilancio dell’incendio che ha sconvolto Crans-Montana continua a pesare come un macigno. Le fiamme divampate all’interno di un locale affollato hanno lasciato dietro di sé decine di vittime, feriti, famiglie spezzate e una comunità ancora sotto shock, mentre le autorità proseguono il difficile lavoro di ricostruzione di quanto accaduto. Con il passare delle ore, alla conta già drammatica dei morti si aggiungono nuovi tasselli che rendono la tragedia ancora più insopportabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana un altro ferito al Niguarda | Arrivato un 19enne ma è morto il suo migliore amico; Crans-Montana Bertolaso al Niguarda | Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto.

