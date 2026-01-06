Punta poco più di 30mila dollari sulla caduta di Maduro ne guadagna oltre 400mila | la scommessa record e il sospetto di insider trading

Un trader anonimo ha scommesso circa 30.000 dollari sulla possibile caduta di Nicolás Maduro, prima dell'operazione statunitense a Caracas. La scommessa ha generato un profitto superiore ai 400.000 dollari, sollevando sospetti di insider trading. Questo episodio evidenzia come le informazioni privilegiate possano influenzare i mercati finanziari e le indagini in corso per chiarire eventuali irregolarità.

Meno di cinque ore prima del blitz degli Stati Uniti a Caracas, un trader anonimo ha puntato sul fatto che Nicolás Maduro sarebbe stato rimosso dal potere in Venezuela, guadagnando oltre 400mila dollari. La scommessa è stata piazzata sulla piattaforma di scommesse Polymarket, che permette agli utenti di puntare su eventi futuri, dai risultati politici agli appuntamenti sportivi, fino agli sviluppi di serie televisive come Stranger Things. Come ha fatto. Secondo i dati di Polymarket, il trader ha aperto il suo account solo il mese scorso e ha piazzato la prima scommessa il 27 dicembre, puntando 96 dollari sull’invasione del Venezuela da parte degli Stati Uniti entro il 31 gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

