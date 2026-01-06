Pubblicato il bando per i progetti di Vita indipendente dall' amministrazione di Spoltore | 12 i comuni di riferimento

È stato pubblicato il bando del Comune di Spoltore per il sostegno ai progetti di vita indipendente 2026. L'iniziativa coinvolge dodici comuni della zona e mira a favorire l’autonomia delle persone con fragilità. Le domande sono ora aperte e si rivolgono a coloro che desiderano intraprendere percorsi di autonomia, contribuendo così a promuovere una società più inclusiva e solidale.

Pubblicato l’avviso per il sostegno ai progetti di vita indipendente per l’anno 2026 dal Comune di Spoltore. Un bando utile a tutti i residenti dei comuni che fanno parte dell’Ambito distrettuale sociale di cui proprio Spoltore è capofila e dunque, oltre ad esso, Brittoli, Cappelle Sul Tavo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pubblicato il bando per i progetti di Vita indipendente dall'amministrazione di Spoltore: 12 i comuni di riferimento Leggi anche: Più videosorveglianza nei comuni di Penne e Spoltore: approvati i progetti per aumentare la sicurezza Leggi anche: Regione, stanziati oltre 2 milioni di euro per i progetti di vita indipendente Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vita Indipendente, pubblicato l’avviso per i sostegni ai progetti; Manovra 2026: stanziati 627 milioni per persone con disabilità e caregiver familiari. Da gennaio il bando Vita e Opportunità con 370 milioni per autonomia lavorativa e abitativa; Inclusione e autonomia, Cinque rilancia in Campania il bando Vita e Opportunità da 370 milioni; Bando CERV “Reti di città”. Pubblicato il bando per i progetti di Vita indipendente dall'amministrazione di Spoltore: 12 i comuni di riferimento - L'obiettivo è favorire l'indipendenza delle persone con disabilità. ilpescara.it

Spoltore pubblica l’avviso “Vita Indipendente” 2026 - L’Ambito Sociale di Spoltore apre l’avviso 2026 per i progetti di vita indipendente destinati a persone con disabilità con sostegno elevato o molto elevato ... abruzzonews.eu

