Pubblicato il bando per i progetti di Vita indipendente dall' amministrazione di Spoltore | 12 i comuni di riferimento

È stato pubblicato il bando del Comune di Spoltore per il sostegno ai progetti di vita indipendente 2026. L'iniziativa coinvolge dodici comuni della zona e mira a favorire l’autonomia delle persone con fragilità. Le domande sono ora aperte e si rivolgono a coloro che desiderano intraprendere percorsi di autonomia, contribuendo così a promuovere una società più inclusiva e solidale.

Pubblicato l’avviso per il sostegno ai progetti di vita indipendente per l’anno 2026 dal Comune di Spoltore. Un bando utile a tutti i residenti dei comuni che fanno parte dell’Ambito distrettuale sociale di cui proprio Spoltore è capofila e dunque, oltre ad esso, Brittoli, Cappelle Sul Tavo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

