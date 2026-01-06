PS6 prenderà il controllo del gameplay quando i giocatori si bloccano suggerisce un brevetto

Un brevetto recentemente registrato da Sony indica che la PS6 potrebbe prendere il controllo del gameplay quando i giocatori si bloccano. Questa innovazione potrebbe alterare l’esperienza di gioco, offrendo un supporto automatico nelle situazioni di difficoltà. Sebbene si tratti ancora di un’ipotesi, l’idea di un’interfaccia più intelligente rappresenta un possibile passo avanti nel settore delle console.

Nelle ultime ore ha attirato grande attenzione un brevetto registrato da Sony che suggerisce un possibile cambiamento radicale nel modo di giocare sulle console future. Nello specifico infatti il documento, depositato nel settembre 2024 ma pubblicato solo ora dalla World Intellectual Property Organization, descrive una tecnologia basata sull’ intelligenza artificiale capace di intervenire direttamente nel gameplay quando il giocatore si blocca. E senza troppe sorprese, per tempistiche ed ambizioni l’idea viene associata a PS6, anche se non esistono conferme ufficiali. In sintesi, il concetto centrale di questo nuovo brevetto, segnalato da VGC, è quello di un “giocatore fantasma” in grado di aiutare, o sostituire temporaneamente, l’utente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

