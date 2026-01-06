Proteste in Iran almeno 35 vittime

Le proteste in Iran, scaturite dalla difficile situazione economica, hanno causato almeno 35 vittime e oltre 1.200 arresti. La mobilitazione della popolazione riflette il crescente malcontento nel paese, evidenziando le tensioni sociali e le sfide politiche in atto. La situazione resta sotto osservazione, con l'attenzione rivolta agli sviluppi futuri e alle risposte delle autorità iraniane.

14.12 Il bilancio delle vittime delle proteste in Iran contro la situazione economica è salito a 35,mentre oltre 1,200 persone sono state arrestate.A dirlo la Human Rights Activists News Agency. Le manifestazioni hanno raggiunto oltre 250 località in 27 delle 31 province del paese. Il presidente iraniano Pezeshkian ha formato una squadra speciale per una "indagine completa" sul raid dopo i video diffusi che mostrano le forze iraniane mentre fanno irruzione nell'ospedale di Ilam,a 515 km da Teheran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Proteste in Iran, almeno 20 morti e quasi mille arresti Leggi anche: Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sale a 35 il bilancio delle vittime delle proteste in Iran; Proteste in Iran, bilancio di 35 morti e oltre 1.200 arresti; Iran: il bilancio delle proteste sale a 35 morti e 1.200 arresti; Proteste in Iran, il bilancio delle vittime sale a 35. Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti - 200 arresti nelle proteste in Iran, diffuse in 27 province. adnkronos.com

Proteste in Iran, almeno 35 morti e oltre 1.200 arresti in più di una settimana - Dimostrazioni in gran parte del Paese, mentre Trump avverte Teheran È salito ad almeno 35 morti il bilancio delle violenze legate alle proteste in ... liberoreporter.it

Proteste in Iran, bilancio di 35 morti e oltre 1.200 arresti - Attivisti e media Usa riferiscono 29 manifestanti, 4 bambini e 2 membri delle forze di sicurezza tra le vittime; oltre 1. laregione.ch

Le proteste in Iran diventano mortali: il bilancio delle vittime sale a 35 e oltre 1200 arresti |...

Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti. - facebook.com facebook

Chi dopo il Venezuela Le proteste in Iran. Brigitte Macron batte gli haters x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.