Stasera alle 21.30 su Rai 3 va in onda in prima visione

I n onda stasera alle 21.30 in prima tv su Rai 3, The Land of Dreams è il debutto alla regia del giovane regista Nicola Abbatangelo. Si tratta di un musical ambizioso e spettacolare, incentrato sull ‘ amore fra una giovane immigrata italiana e un pianista americano capace di rendere reali i sogni. L’irriverente musical “The Book of Mormon” debutta a Tam di Milano X Leggi anche › Umberto Tozzi annuncia “Gloria in musical”, che darà un volto alla protagonista di una delle sue hit più famose The Land of Dreams: stasera 6 gennaio su Rai 3 il film musical, la trama. Ambientato nel 1922 a New York, il film racconta la storia d’amore tra due giovani, Eva (Caterina Shulha) e Armie (George Blagden ). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protagonista del film l'attrice Caterina Shulha insieme a Edoardo Pesce e Stefano Fresi

