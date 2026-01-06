Pronostico Newcastle-Leeds | il cammino in casa è strepitoso
Il match tra Newcastle e Leeds, valido per la ventunesima giornata di Premier League, si svolge mercoledì alle 21:15. Una sfida importante per entrambe le squadre, con il Newcastle che finora ha mostrato un rendimento positivo in casa. In questo articolo troverai le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni principali sulla partita, analizzando i dati e le tendenze più recenti.
Newcastle-Leeds è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici partite giocate in casa. Una classifica che è iniziata a farsi affascinante. Ma non solo, c’è un altro dato importante che accompagna il Newcastle tenendo presente il proprio cammino interno, quello dei gol fatti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In dieci delle undici gare che vi abbiamo citato prima, i bianconeri di Howe hanno segnato almeno due gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
