La sfida tra Fulham e Chelsea, valida per la ventunesima giornata di Premier League, si disputerà mercoledì alle 20:30. Si tratta di un derby con potenziali insidie per i Blues, che cercano punti importanti in un match difficile. Di seguito, le probabili formazioni, la diretta tv e un'analisi del pronostico per questa partita.

Fulham-Chelsea è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se sulla panchina del Chelsea, nel derby contro il Fulham, potrà accomodarsi il candidato numero uno a prendere il posto di Enzo Maresca – la cui rottura con il club londinese si è consumata nella scorsa settimana – vale a dire l’attuale tecnico dello Strasburgo, Liam Rosenior. L’accordo con i Blues c’è già. Rimane da capire se verranno espletate le pratiche burocratiche prima di mercoledì oppure bisognerà aspettare il prossimo fine settimana per l’esordio ufficiale del 41enne allenatore inglese che stava facendo benissimo in Francia dopo il biennio all’Hull City. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Chelsea: derby pieno di insidie per i Blues

Leggi anche: Pronostico Barcellona-Girona: un derby pieno di insidie per i blaugrana

Leggi anche: Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manchester City-Chelsea, vietato sbagliare per entrambe: il pronostico DDD; Pronostici Premier 21a giornata del 6-8 gennaio 2026; Psg-Paris, torna il derby di Parigi dopo 40 anni: il pronostico di DDD; Fulham-Chelsea: quote, pronostico, probabili formazioni e dove vederla.

Pronostico Fulham-Chelsea: derby pieno di insidie per i Blues - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it