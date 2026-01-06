Pronostico Everton-Wolverhampton | prima gioia nel 2026

L'incontro tra Everton e Wolverhampton, valido per la ventunesima giornata di Premier League, si svolgerà mercoledì alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv, con analisi delle probabili formazioni e pronostici. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione, offrendo l'opportunità di osservare le strategie e le performances di club alla ricerca di risultati significativi.

Everton-Wolverhampton è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante il Wolverhampton abbia iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno – è arrivata la prima vittoria in campionato e prima il pareggio sul campo del Manchester United – le possibilità che gli ospiti alla fine della stagione si possano salvare sono davvero ridotte al lumicino. Sei punti conquistati fino al momento di fatto sono una sentenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’Everton invece ha iniziato male, con una sconfitta interna contro il Brentford che ha fatto quattro gol – il doppio di quelli subiti nel corso delle ultime quattro sfide – facendo rimpiangere il fatto che il campionato sia iniziato così presto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

