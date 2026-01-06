Pronostico Benfica-Braga | Mourinho ha il dente avvelenato

Benfica-Braga, semifinale di Coppa di Lega portoghese, rappresenta un match importante tra due squadre di alto livello. L'incontro è caratterizzato da tensioni tra gli allenatori e una rivalità accesa, come dimostra il recente episodio di Mourinho. In questa analisi, si esamineranno pronostici, formazioni probabili e modalità di visione dell’evento, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida in programma.

Benfica-Braga è valida per la semifinale di Coppa di Lega del Portogallo. La partita di campionato di qualche settimana fa finita 2-2 ha fatto scattare la solita polemica di Mourinho che si è visto annullare un gol per lui regolare e alla fine del match è andato a dire ai microfoni che il Benfica aveva vinto. Purtroppo per lui non è stato così anche se adesso lo Special One in questo match che si gioca a campo neutro ha subito la possibilità di prendersi una rivincita e andare in finale di Coppa di Lega.

Pronostico Braga vs Benfica – 28 Dicembre 2025 - Benfica rappresenta uno dei momenti più attesi della Primeira Liga. news-sports.it

Sporting Braga-Benfica: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - 1: a centrocampo ci saranno Barrenechea e Rios, mentre Pavlidis guiderà l’attacco con il supporto dei trequartisti. tag24.it

#SportingRioAve Sporting CP-Rio Ave è una partita della sedicesima giornata della Liga Portugal e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.In classifica tra il Porto capolista ed il Benfica terzo ci sono i campioni di ... - facebook.com facebook

#BenficaFamalicão Benfica-Famalicao è una gara della quindicesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronosticoLa prova del 9 per José Mourinho, allenatore del Benfica. Ci ha messo un po’ il tecnico portoghese a x.com

