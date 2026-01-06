Promozione Prima e Seconda categoria Massarosa in copertina È campione d’inverno
Il Massarosa si distingue come protagonista in Versilia, conquistando con merito il titolo di
La squadra copertina in Versilia è il Massarosa che conquista con pieno merito il titolo pur platonico di "campione d’inverno" girando la boa davanti a tutti nel girone A di Seconda categoria. Ma vediamo che domenica è stata la prima del 2026 per le versiliesi dalla Promozione in giù. In Promozione campionato indirizzato in testa dove regna la Lampo Meridien, con la sua impenetrabile difesa (soli 6 gol subiti) e a +7 sulla seconda Montelupo ed a +8 sulla terza Jolo, e in coda dove ultimo resta l’Urbino Taccola a 4 punti e “smobilitato“ dalle tante uscite sul mercato. Il Pietrasanta è quarto da solo con 27 punti, a -10 dalla vetta ma continua a sprecare occasioni di risalita proseguendo con una seria interminabile di pareggi (già 9 i segni X in 16 giornate). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Prima e Seconda categoria show. Capezzano e Massarosa in altura
Leggi anche: Prima e Seconda categoria da sballo. Capezzano e Massarosa sono in testa
Seconda Categoria. La capolista Pescolanciano ha già ipotecato la promozione in Prima Categoria; Tutto, dalla Promozione alla Seconda Categoria: Atletico Lucca è il campione d'inverno in Prima; Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana; Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: Atletico Lucca campione d’inverno in Prima.
Promozione, Prima e Seconda categoria. Massarosa in copertina. È campione d’inverno - La squadra copertina in Versilia è il Massarosa che conquista con pieno merito il titolo pur platonico di "campione ... sport.quotidiano.net
Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: Atletico Lucca campione d’inverno in Prima - Il successo a Montecarlo vale il titolo di metà campionato su Porcari e Capezzano. luccaindiretta.it
Meccanismi promozione e retrocessione: playoff di Eccellenza con finale d'andata e ritorno, in Promozione qualificate fino alla 5ª - Il Consiglio Direttivo della Figc sarda ha ufficializzato il meccanismo Promozioni/Retrocessioni dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria relativo alla stagione sportiva ... sardegna.diariosportivo.it
Stile TV. . Promozione, prima sconfitta stagionale per l'US Agropoli - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook
L'entourage di Cancelo considera ormai fatto il ritorno al Barcellona dopo la prima offerta all'Al Hilal: il portoghese sarà nuovamente blaugrana @mundodeportivo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.