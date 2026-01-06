Promozione Prima e Seconda categoria Massarosa in copertina È campione d’inverno

Il Massarosa si distingue come protagonista in Versilia, conquistando con merito il titolo di

La squadra copertina in Versilia è il Massarosa che conquista con pieno merito il titolo pur platonico di "campione d’inverno" girando la boa davanti a tutti nel girone A di Seconda categoria. Ma vediamo che domenica è stata la prima del 2026 per le versiliesi dalla Promozione in giù. In Promozione campionato indirizzato in testa dove regna la Lampo Meridien, con la sua impenetrabile difesa (soli 6 gol subiti) e a +7 sulla seconda Montelupo ed a +8 sulla terza Jolo, e in coda dove ultimo resta l’Urbino Taccola a 4 punti e “smobilitato“ dalle tante uscite sul mercato. Il Pietrasanta è quarto da solo con 27 punti, a -10 dalla vetta ma continua a sprecare occasioni di risalita proseguendo con una seria interminabile di pareggi (già 9 i segni X in 16 giornate). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

