Programmi TV 6 gennaio 2026 | intrattenimento e film dell’Epifania

Ecco una guida ai programmi TV del 6 gennaio 2026, giornata dedicata all’Epifania. Tra intrattenimento e film, il palinsesto include “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia” su Rai 1, il film “Barbie” su Canale 5 e “Attacco al potere 2” su Nove. Una selezione di appuntamenti pensati per trascorrere la giornata in modo piacevole, con proposte per tutti i gusti.

Guida ai programmi TV del 6 gennaio 2026: "Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia" su Rai 1, "Barbie" su Canale 5, "Attacco al potere 2" su Nove. La serata del 6 gennaio 2026 offre su Rai 1 lo speciale di Affari Tuoi abbinato alla Lotteria Italia, un evento che ogni anno catalizza l'attenzione degli spettatori grazie all'attesa per l'estrazione dei biglietti vincenti. Rai 2 sceglie la leggerezza con Genitori in trappola, mentre Rai 3 propone il cinema d'autore con The Land of Dreams, dedicato a chi cerca un racconto più intimo e riflessivo. Sul fronte Mediaset, Canale 5 punta sul fenomeno Barbie, uno dei film più discussi e celebrati degli ultimi anni, mentre Italia 1 risponde con la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo in Il grande giorno.

