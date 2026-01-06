La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food annunciano l’apertura di un nuovo spazio presso Cucinasorriso, risultato del crowdfunding

La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food hanno ottenuto il loro obiettivo e per questo ringraziano "tutti i cittadini, i soggetti del profit e le realtà del non profit che hanno sostenuto il progetto di crowdfunding ’ Pitagora: una stanza per scegliere ’, rimasto attivo fino al 27 dicembre 2025 sulla piattaforma Idea Ginger e sostenuto dalla BCC. Grazie alla generosità di 457 donatori, sono stati raccolti 12.175 euro, superando così l’obiettivo iniziale di 10.000 euro. I fondi raccolti permetteranno di realizzare, all’interno del magazzino adiacente a Cucinasorriso, in via Levico 11A, uno spazio adeguato di selezione degli alimenti, che, grazie al lavoro quotidiano del gruppo dei Raccoglitori di briciole, sono notevolmente aumentati in quantità e qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto solidale. Nuovo spazio a Cucinasorriso

