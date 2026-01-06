Progetto solidale Nuovo spazio a Cucinasorriso
La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food annunciano l’apertura di un nuovo spazio presso Cucinasorriso, risultato del crowdfunding
La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food hanno ottenuto il loro obiettivo e per questo ringraziano "tutti i cittadini, i soggetti del profit e le realtà del non profit che hanno sostenuto il progetto di crowdfunding ’ Pitagora: una stanza per scegliere ’, rimasto attivo fino al 27 dicembre 2025 sulla piattaforma Idea Ginger e sostenuto dalla BCC. Grazie alla generosità di 457 donatori, sono stati raccolti 12.175 euro, superando così l’obiettivo iniziale di 10.000 euro. I fondi raccolti permetteranno di realizzare, all’interno del magazzino adiacente a Cucinasorriso, in via Levico 11A, uno spazio adeguato di selezione degli alimenti, che, grazie al lavoro quotidiano del gruppo dei Raccoglitori di briciole, sono notevolmente aumentati in quantità e qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Riparte il progetto “Ipergalattica”: un nuovo spazio dedicato ai giovani
Leggi anche: A Verona un nuovo progetto per i giovani: nasce uno spazio multifunzionale dedicato a integrazione e crescita
Progetto solidale. Nuovo spazio a Cucinasorriso; Il volto solidale della Serie D: progetti, persone e comunità; Tutti i progetti approvati dalla giunta Zedda nel 2025; Cosa fare (anche gratis) a Milano per Capodanno: tutti gli eventi.
Progetto solidale. Nuovo spazio a Cucinasorriso - La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food hanno ottenuto il loro obiettivo e per questo ringraziano "tutti i cittadini, i soggetti del profit e le realtà del non profit che hanno sost ... ilrestodelcarlino.it
Sostenere i progetti di volontariato del territorio con un click: attivo il nuovo spazio per il crowdfunding della Fondazione Casa del Volontariato - C’è una nuova possibilità per sostenere i progetti solidali promossi dalle associazioni di volontariato di Carpi, Novi di Modena e Soliera: grazie alla collaborazione con BPER Banca, infatti, la Fonda ... sassuolo2000.it
Un milione per fare spazio. Via libera al progetto per il pronto soccorso - Il fabbricato sarà rivisitato e pensato per fronteggiare le nuove esigenze. msn.com
Confcommercio Lugo rinnova il progetto solidale insieme a “Sogno del Bambino” e alla Società di San Vincenzo De’ Paoli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.