Progetto per il Monte San Primo Architetto traccia il piano | Uno sviluppo diverso e green

Il progetto per il Monte San Primo propone un approccio di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. In un contesto di discussione sul ripristino dello sci a bassa quota a Bellagio, un nuovo libro evidenzia la storia e le caratteristiche della montagna più alta del Triangolo Lariano, offrendo una riflessione equilibrata sul valore naturalistico e culturale di questa area.

Nella campagna contro il contestato progetto che prevede il ripristino dello sci a bassa quota nella località San Primo di Bellagio, arriva un libro che, partendo da questo tema, valorizza storia e bellezza della montagna più alta del Triangolo Lariano. Scritto dall'architetto Nunzia Rondanini, membro del Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo", si intitola "San Primo. Una montagna straordinaria, un progetto da riconsiderare". I contenuti partono dall'esperienza personale dell'autrice, che da sempre ha vissuto questa zona, nota fin dalla metà del secolo scorso come località sciistica, poi progressivamente caduta in abbandono.

