Prodotti sfusi e autoproduzione per risparmiare e mantenere la qualità

L’ autoproduzione e i prodotti sfusi permettono di ottenere un risparmio concreto, perché eliminano le spese legate ai costi di filiera, alle trasformazioni industriali e agli imballaggi. Tali pratiche alleggeriscono il bilancio e offrono un’alternativa concreta alla spesa tradizionale. Ciò è ancora più importante in un anno che si apre con una serie di aumenti, che incidono sia in modo diretto che indiretto sulle spese quotidiane di ogni famiglia. Si pensi ad esempio al gasolio e ai pedaggi autistradali. Vediamo nel dettaglio perché scegliere prodotti sfusi possa far risparmiare e come l’autoproduzione riduca le uscite quotidiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

