Principio di incendio a bordo di un traghetto ormeggiato in porto

Lunedì 5 gennaio 2026, intorno alle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a bordo del traghetto Majestic, ormeggiato a ponte Caracciolo e in partenza per Tangeri, a causa di un principio di incendio. Due squadre e carroponti sono stati inviati per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’imbarcazione e delle persone presenti. Nessun ferito è stato segnalato.

Intorno alle ore 21.30 di lunedì 5 gennaio 2026 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e carro auto protettori a bordo della nave Majestic, ormeggiata a ponte Caracciolo e in partenza per Tangeri, per un principio di incendio. Il rogo ha coinvolto il fumaiolo di una caldaia.

Genova: principio d'incendio su traghetto per Tangeri, fiamme domate, nave ferma in porto per accertamenti - Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni di sicurezza insieme alla guardia costiera ... telenord.it

Principio di incendio sul traghetto per Tangeri, i vigili del Fuoco a ponte Caracciolo - Genova – Nella notte, vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre a bordo del traghetto Majestic della compagnia di navigazione Gnv, ormeggiato a ponte Caracciolo e in partenza per Tangeri. ilsecoloxix.it

