Primo sciopero dell' anno dei trasporti | stop di 23 ore

Il 12 e 13 gennaio 2026 si terrà il primo sciopero dell’anno nel settore dei trasporti pubblici, con un fermo di 23 ore che interesserà principalmente il traffico ferroviario. L’astensione dal lavoro coinvolge i lavoratori del settore e mira a sollevare questioni legate alle condizioni di lavoro e ai servizi offerti. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o variazioni prima di pianificare viaggi in quei giorni.

I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia. Il primo sciopero del 2026 è fissato per il 12 e il 13 gennaio e vedrà lo stop dei treni.“Dalle ore 03:00 di lunedì 12 gennaio alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrà generare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Sciopero dei trasporti di 24 ore a Napoli il 28 novembre: stop a metro, funicolari e bus Leggi anche: Atap, sciopero dei trasporti: il 12 dicembre stop ai bus per 24 ore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. In arrivo il primo sciopero dei mezzi del 2026 a Milano; Gennaio all’insegna degli scioperi: trasporti pubblici, treni, aerei e scuola fermi per diverse giornate. Il calendario completo delle proteste; Milano, primo sciopero Atm dell’anno il 15 gennaio: i dettagli sulla protesta; Trasporti, l’anno inizia in salita: il 12 gennaio sciopero di Trenord. Circum, primo sciopero dell'anno: stop di 24h - È lo stesso Ente Autonomo Volturno a comunicare che "per il giorno 8 gennaio 2026 è st ... lostrillone.tv

Trasporti, l’anno inizia in salita: il 12 gennaio sciopero di Trenord - Previste ripercussioni anche nella Bergamasca, in particolare per quanto riguarda l’agitazione promossa da Osr Orsa Ferrovie che, lunedì 12 gennaio, colpirà l’intera rete ferroviaria della Lombardia, ... ecodibergamo.it

Trasporti nel caos e uno sciopero a settimana: il 2026 inizia come è finito il 2025 - 2025 anno nero per gli scioperi in Italia, ma il 2026 parte con lo stesso trend: trasporti e sindacati pronti a nuove mobilitazioni. tag24.it

Il primo #sciopero dell'anno a #Malpensa Tra 4 giorni.. - facebook.com facebook

