Primi contatti del Napoli per Federico Chiesa

Il Napoli ha avviato i primi contatti per Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. La società partenopea sta esplorando le possibilità di un trasferimento del giocatore nel corso della sessione di mercato in corso. Questa fase rappresenta il primo passo di un interesse concreto da parte del club azzurro per rafforzare l'organico con un esterno di grande esperienza. L’operazione rimane in fase preliminare, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

