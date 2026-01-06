Il Napoli ha avviato i primi contatti per Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. La società partenopea sta esplorando le possibilità di un trasferimento del giocatore nel corso della sessione di mercato in corso. Questa fase rappresenta il primo passo di un interesse concreto da parte del club azzurro per rafforzare l'organico con un esterno di grande esperienza. L’operazione rimane in fase preliminare, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

I partenopei provano a prendere il laterale del Liverpool. La dirigenza partenopea muove i primi passi per portare all’ombra del Vesuvio, in questa sessione di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Primi contatti del Napoli per Federico Chiesa

Leggi anche: Calciomercato, Federico Chiesa tornerà alla Juve? Avviati i contatti con il Liverpool

Leggi anche: Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, avanti col progetto Chiesa-bis: dopo l'ok di Fede, primi contatti col Liverpool. I dettagli; La Juve si muove per Chiesa: primi contatti per riportarlo a Torino; Federico Chiesa torna alla Juventus? Contatti col Liverpool, ci prova anche il Napoli; Federico Chiesa torna alla Juventus? Il contatto c'è stato, ora la decisione del giocatore.

Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage - Il Galatasaray è seriamente interessato a Noa Lang e vorrebbe acquistarlo dal Napoli in questa sessione di mercato invernale. ilnapolista.it