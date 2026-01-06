Prima neve dell' anno limitazioni di percorso e ritardi per alcuni autobus nell' entroterra

La prima neve dell’anno ha interessato alcune zone dell’entroterra servite da Start Romagna, causando limitazioni di percorso e ritardi per alcuni autobus. Nonostante le variazioni temporanee, la situazione del servizio di trasporto pubblico locale rimane sotto controllo, garantendo comunque un livello di servizio adeguato e sicuro per gli utenti.

La prima nevicata del nuovo anno, nei territori dell’entroterra serviti da Start Romagna, ha causato alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale ma, in generale, la situazione è al momento sotto controllo. Nel Riminese, le linee 7, 15, 16 e 166 hanno subito limitazioni di percorso a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

