Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il mercato energetico. A oggi, 5 gennaio 2026, il valore del PSV è di 31,83 euro/MWh, equivalenti a circa 0,303 euro/Smc. In questa analisi, si approfondiscono le tendenze attuali e le variazioni di prezzo recenti, offrendo una panoramica chiara e precisa sull’andamento del mercato del gas.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 5 Gennaio 2026, è pari a 31,83 euroMWh, che corrisponde a circa 0,303 euroSmc. Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) rappresenta il principale riferimento per il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia e viene utilizzato come benchmark per la formazione dei prezzi nei contratti di fornitura. Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il prezzo del PSV mostra una leggera tendenza al rialzo rispetto ai minimi di fine dicembre, pur mantenendosi su livelli storicamente bassi rispetto agli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it
Bollette gas in calo del 2,3% a dicembre per la tutela: si risparmieranno 27 euro all’anno - La spesa per la materia gas naturale vale solo il 34,69% del totale della bolletta. msn.com
Bollette gas, a dicembre prezzo in calo del 2,3% per i clienti vulnerabili - E’ quanto comunica l’ Arera sottolineando che lo scorso mese il prezzo della sola materia prima, per i clienti nel servizio di tut ... repubblica.it
