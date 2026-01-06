Previsioni sul Pil 2026 e spesa Pnrr l' allarme della Cgil | Sicilia fanalino di coda

Secondo uno studio della Cgia di Mestre, la Sicilia si colloca in fondo alla classifica per le previsioni sul Pil nel 2026 e la spesa del PNRR. L’allarme è stato rilanciato dalla Cgil Sicilia, che evidenzia come la regione possa trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto al resto del paese. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

"La Sicilia fanalino di coda del Paese". Così il segretario regionale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, in merito ai dati emersi da uno studio della Cgia di Mestre. "Con le previsioni sul Pil 2026, si conferma ciò che segnaliamo da tempo: il Pnrr non ha prodotto mutamenti strutturali in Sicilia.

Economia 2026, Sicilia in coda alle previsioni di crescita: Enna e Ragusa uniche Province in calo - L’economia italiana si prepara ad affrontare un 2026 caratterizzato da luci e ombre, dove il dinamismo di alcune aree del Centro- ilsicilia.it

