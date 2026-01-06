Previsioni meteo | prorogata l' allerta neve

L'allerta meteo per rischio nevicate sulle zone collinari di Firenze è stata prorogata fino alle 18 di oggi, 6 gennaio. La previsione indica la possibilità di nevicate moderate, che potrebbero influire sulle condizioni di circolazione e sulla mobilità locale. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Maltempo in Campania, peggioramento in vista: allerta meteo su tutto il territorio regionale - Il provvedimento in vigore dalle 20 di questa sera fino alla stessa ora di mercoledì 7 gennaio

Continua l'allerta meteo gialla in Campania: prorogata fino alle 20 di mercoledì - In una nota la Protezione Civile della Regione spiega che «in considerazione dell'evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del

