Previsioni e attese | Giorni fondamentali per l’esito della stagione

I prossimi giorni rappresentano un momento chiave per la stagione sciistica sul Monte Amiata. Le condizioni meteorologiche in cui ci troveremo nei prossimi giorni influenzeranno la possibilità di apertura degli impianti e la continuazione dell’attività sciistica nelle settimane a venire. È importante monitorare gli aggiornamenti, poiché le decisioni finali dipenderanno dall’andamento del tempo e dalle condizioni delle piste.

Saranno decisivi i giorni da oggi per il futuro della stagione sciistica sul Monte Amiata. Le condizioni meteo dei prossimi giorni potrebbero infatti determinare le possibilità di apertura e la tenuta degli impianti nelle settimane successive. La speranza è affidata all’arrivo della neve naturale e soprattutto a temperature sufficientemente basse per consentire la produzione di neve artificiale. I due impianti, interessati dall’innevamento (Jolly ed Asso di Fiori), grazie all’intervento effettuato lo scorso anno, sono provvisti di ’Neveplast’ sui tracciati e non necessitano di essere innevati per la loro percorribilità (con grande risparmio di energia, acqua e tempi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

