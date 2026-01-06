Presepi viventi da vedere Dalla Pieve a Pietraia

In occasione dell’Epifania, anche quest’anno Arezzo ospita i tradizionali presepi viventi, tra cui quello presso la Pieve a Pietraia. Si tratta di un’opportunità per visitare le rappresentazioni della Natività allestite nelle chiese della città, che resteranno aperte fino alla giornata odierna. Un’occasione per apprezzare l’artigianalità e la spiritualità di questa tradizione nel rispetto delle modalità più semplici e serene.

AREZZO Ultima uscita oggi nel giorno dell'Epifania, per tutti i presepi viventi della città. Ma questo sarà anche l'ultimo giorno per ammirare le natività allestite in tutte le chiese. Menzione speciale per il presepe del Borro meta di tante gite fuori porta, ad Arezzo c'è il presepe dell'Orciolaia, nelle parrocchie invece si distinguono quello gigante del Duomo e quelli meccanici di Pieve e Badia. Spazio poi ai presepi viventi. Una delle tradizioni più affascinanti del periodo natalizio in tutta la provincia. Ha radici antiche e coinvolge intere comunità nella rappresentazione dal vivo della nascita di Gesù, offrendo uno spettacolo unico e suggestivo.

