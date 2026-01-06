Presepi trasportabili Oggi chiude la mostra in Santa Maria Nera

Oggi si conclude la mostra dei presepi trasportabili presso la Cappella delle Nevi in Santa Maria Corteorlandini. L’esposizione, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti, offre un’ampia selezione di presepi realizzati con diverse tecniche e materiali. Un’occasione per apprezzare la creatività e la tradizione natalizia, prima della chiusura annuale.

Chiuderà proprio oggi la mostra-concorso dei presepi trasportabili nella Cappella delle Nevi in S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera) ideata 12 anni fa da Elio Antichi direttore del gruppo vocale lucchese Il Baluardo organizzatore della mostra. Anche quest’anno la mostra è stata visitata da moltissime persone che hanno apprezzato l’abilità degli artigiani che hanno interpretato il tema della natività secondo la loro sensibilità e con i materiali a ognuno più congeniali. La mostra chiuderà oggi alle ore 18.30 ma le votazioni termineranno alle 18 per avere il tempo di conteggiare le ultime schede e decretare così il vincitore dell’ottavo premio “Rovaldo Taddeucci” in ricordo dello storico presepista scomparso alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presepi trasportabili. Oggi chiude la mostra in Santa Maria Nera Leggi anche: I presepi storici si fanno belli. La mostra a Santa Maria dei Servi Leggi anche: Castelfiorentino, arriva la Befana: corteo con i Re Magi a cavallo da Santa Maria della Marca fino alla "Via dei Presepi" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Presepi trasportabili. Oggi chiude la mostra in Santa Maria Nera; Ombreglio di Brancoli, il paese con più presepi che persone; Si premia la mostra-concorso dei presepi trasportabili in Santa Maria Corteorlandini. Presepi trasportabili. Oggi chiude la mostra in Santa Maria Nera - concorso dei presepi trasportabili nella Cappella delle Nevi in S. msn.com

Il Presepe vivente chiude gli appuntamenti per le festività - Un percorso tra i personaggi del Presepe, dalla reggia di Erode, l’accampamento dei soldati romani e la Grotta di Betlemme. msn.com

Un presepe vivente in stile partenopeo. Oggi e domani a Palazzo Grimaldi-Conidi - Conidi, in Piazza del Rosario 1, prenderà vita un presepe vivente dal forte valore artistico e culturale, pensato come un percorso immersivo tra storia, ... catanzaroinforma.it

INAUGURAZIONE PRESEPE VALDIFABBRO Siamo giunti all’ultimo appuntamento della suggestiva Via dei Presepi con il Presepe di Via Valdifabbro! 5 gennaio 2026 18.00 Via Valdifabbro Un momento speciale di condivisione, tradizione e magia n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.