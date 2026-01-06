Ecco i dettagli del Premio speciale Lotteria Italia 2026, con il biglietto estratto. Rispetto al 2025, quest’anno sono stati individuati 11 tagliandi vincenti in più. L’estrazione finale si è svolta a Roma, il 6 gennaio 2026, con l’obiettivo di assegnare i premi ai numerosi italiani che, da settembre, hanno partecipato acquistando i loro biglietti.

Roma, 6 gennaio 2026 – È entrata nel vivo l’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, un appuntamento atteso soprattutto dai tanti italiani che, da settembre scorso, hanno deciso di tentare la fortuna acquistando uno o più tagliandi. In effetti, è proprio grazie alle vendite da record realizzate quest’anno – oltre 9,6 milioni di biglietti – che sarà assegnato un numero di premi maggiore rispetto all’edizione già assai ricca dello scorso anno. I premi totali salgono a 306. È stato lo stesso Mario Lollobrigida, direttore giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collegamento dalla sede romana dell’Adm, a comunicarlo: "Questa edizione della Lotteria Italia – ha detto - ha raggiunto 9,6 milioni di biglietti venduti, un milione in più rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Premio speciale Lotteria Italia 2026, ecco il biglietto estratto. Quest’anno 11 tagliandi vincenti in più del 2025

