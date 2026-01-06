Premio speciale della Lotteria Italia il biglietto vincente da 300 mila euro | dove è stato venduto
Il 6 gennaio 2026 si è svolta l’estrazione del premio speciale della Lotteria Italia 2025-2026, che assegna un importo di 300.000 euro. Questa novità, introdotta quest’anno, ha reso ancora più attesa l’estrazione, determinando il biglietto vincente e il punto vendita in cui è stato acquistato. Di seguito, i dettagli relativi alla vendita e all’assegnazione di questo premio esclusivo.
È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025-2026. È stato venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’8 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Leggi anche: Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 16 dicembre: serie e dove è stato venduto
Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: estrazione in diretta su RaiUno.
Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto - È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025- fanpage.it
Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: stasera estratto anche premio speciale da 300mila euro - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda e terza categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it
Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno - Attesa per il primo premio da 5 milioni di euro e per scoprire i tagliandi fortunati di prima, seconda, terza e quarta categoria. latinatoday.it
Lotteria Italia, oggi l’estrazione dei biglietti vincenti. E c’è un premio speciale da 300mila euro x.com
Ospiti vip, premio speciale ed estrazione dei cinque biglietti da cinque milioni - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.