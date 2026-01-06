Premier League addio ai manager-padroni | Maresca e Amorim vittime del nuovo corso

La Premier League sta vivendo un cambiamento significativo, segnato dalla fine dell’era dei manager-padroni. Con Maresca e Amorim tra i protagonisti di questa evoluzione, si assiste a un nuovo modo di gestire le squadre, più orientato alla collaborazione e alla condivisione delle responsabilità. Questa trasformazione riflette una tendenza che sta modificando le dinamiche del calcio inglese, segnando un passaggio importante nel modo di concepire la leadership sportiva.

L'analisi della Gazzetta dello Sport In Premier League si sta consumando una rivoluzione silenziosa ma inesorabile, un evento che ha i tratti dell'epocale: il tramonto definitivo della figura del "Manager" onnipotente. Secondo l'acuta analisi firmata dal giornalista Davide Chinellato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Chelsea, ufficiale l’addio a Enzo Maresca: separazione consensuale dopo il pari col Bournemouth - Il club londinese annuncia la fine del rapporto con il tecnico italiano: decisiva la flessione in Premier League. sportface.it

Enzo Maresca, addio al veleno al Chelsea: "Lascio il club dove merita di essere". Il suo messaggio via social - "Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere": queste le parole scelte dall'ormai ex allenator ... eurosport.it

Il miglior difensore della storia della Premier League PAUL ELLIS/AFP Matthew Peters #Vidic #ManchesterUnited #PremierLeague #football - facebook.com facebook

Premier League: il Chelsea a Rosenior, 41enne allenatore controcorrente. Tecnico inglese lascia lo Strasburgo: 'opportunità che non posso rifiutare'. #ANSA x.com

