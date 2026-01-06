Preghiera del mattino del 6 Gennaio 2026 | Allontana ogni ostacolo da me

Il 6 gennaio 2026, nel giorno dell’Epifania, ci rivolgiamo a Dio con una preghiera mattutina: “Allontana ogni ostacolo da me”. Il martedì, dedicato agli Angeli e ai Santi, ci invita a riflettere sulla loro presenza e intercessione. In questa giornata di devozione, troviamo nella preghiera un momento di pace e di rinnovata fiducia, affidandoci alla protezione di Dio e dei nostri santi.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 6 Gennaio 2026: “Allontana ogni ostacolo da me” Leggi anche: Preghiera del mattino del 2 Gennaio 2026: “Purificami da ogni superbia” Leggi anche: Preghiera del mattino del 1 Gennaio 2026: “Intercedi per me o Madre” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercogliano: «L’abate venga a celebrare la Candelora all’Annunziata»; Da gennaio per i nostri abbonati “La borsa e la vita”, la newsletter sull’economia; Riccardo Minghetti, la classe ricorda il 16enne morto a Crans-Montana: «Sei già in paradiso, siamo senza parole»; Al Gesù Vecchio, domani il sabato privilegiato. Preghiera del mattino del 1 Gennaio 2026: “Intercedi per me o Madre” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... lalucedimaria.it

Preghiera del mattino - 6 gennaio 2026

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 5 gennaio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loronella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.