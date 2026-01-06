Precipitazioni in crescendo

Da questa mattina, le precipitazioni sono aumentate progressivamente, interessando inizialmente la Valtiberina, poi il Casentino e infine il Valdarno. La situazione meteorologica si è evoluta con un incremento delle piogge in diverse zone, richiedendo attenzione alle eventuali conseguenze. È importante monitorare gli aggiornamenti e rispettare le eventuali indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Da questa mattina le precipitazioni sono andate in crescendo. Prima in Valtiberina, poi in Casentino e Valdarno. Fiocchi anche nella Valdichiana e infine, dalle 14 anche nel cuore di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Neve a Monte San Savino (foto Giorgio Milani).

