Pranzo di amicizia tra Castiglioni e Norcia.

Si è rinnovato domenica, nei locali della Pro Loco di Campi di Norcia, l’appuntamento con la " Polentata dell’Amicizia ", iniziativa che da anni rappresenta uno dei simboli più concreti del legame di solidarietà tra la comunità umbra colpita dal terremoto del 2016 e quella di Castiglion Fiorentino. A Campi era presente una delegazione castiglionese guidata dal sindaco Mario Agnelli, a conferma di un rapporto che, con il tempo, si è trasformato in un’amicizia autentica e duratura. La giornata si è aperta con un pranzo conviviale, occasione per ritrovarsi e condividere storie e ricordi, per poi proseguire con il momento più atteso: la tradizionale "mega tombola", con in palio prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

