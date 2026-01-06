Oggi nel reparto di articolazione psichiatrica del carcere di Secondigliano si è svolto un pranzo natalizio promosso dal Garante Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. Un’occasione per offrire un momento di convivialità e vicinanza ai detenuti psichiatrici, spesso trascurati. La giornata ha rappresentato un gesto di attenzione e rispetto verso queste persone, in un contesto di particolare sensibilità e rispetto delle normative.

Tempo di lettura: 3 minuti Atmosfera inusuale quella che si è respirata oggi nel reparto di articolazione psichiatrica del carcere di Secondigliano, dove si è svolto un pranzo delle festività natalizie promosso e offerto dal Garante Campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello. Il pranzo è stato organizzato per le 18 persone ristrette nell’articolazione psichiatrica dell’istituto. Le operatrici volontarie dell’associazione La Mansarda , che da anni si recano settimanalmente e gratuitamente nel reparto dedicando i loro lunedì alle attività con i detenuti, insieme al gruppo del Garante, hanno curato l’allestimento, portando cibo e decorazioni natalizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Pranzo della Befana con i detenuti psichiatrici "dimenticati"

