Povegliano Veronese si trova a dover affrontare la perdita di Enrico Fratton, 25 anni, deceduto durante una vacanza a Budapest. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Enrico, la cui scomparsa rappresenta un momento di grande dolore. La notizia ricorda l'importanza di valorizzare la sicurezza e il benessere durante i viaggi.

Povegliano Veronese è stata colpita da un grave lutto per la morte di Enrico Fratton, 25 anni, deceduto nella notte di domenica a Budapest, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Il giovane, secondo i primi riscontri, si sarebbe sentito male mentre era in hotel. Nonostante l'intervento dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Povegliano Veronese piange Enrico, morto a 25 anni durante una vacanza a Budapest

