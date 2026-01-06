Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Il simulatore per le posizioni economiche ATA offre un’opportunità di preparazione mirata all’esame. Con la recente decisione del Ministero di posticipare il test finale a gennaio, è importante sfruttare al massimo il tempo disponibile per esercitarsi e consolidare le proprie conoscenze. Questo strumento permette di affrontare le prove con maggiore sicurezza, facilitando il raggiungimento degli obiettivi professionali nel rispetto delle nuove tempistiche.

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a Gennaio, perché il Ministero ha deciso di riassegnare le sedi. La notizia è ormai confermata, dopo le anticipazioni della nostra testata.

