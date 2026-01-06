Porto di Tremestieri la Uil | La ditta conferma che i lavori sono fermi al 37%

Il porto di Tremestieri rimane al centro di discussioni riguardo lo stato dei lavori. La Uil, dopo aver letto il comunicato di Bruno Teodoro Spa, conferma che i lavori sono fermi al 37%. La questione riguarda il progresso delle opere e le criticità riscontrate, sottolineando l’importanza di un monitoraggio costante e trasparente per garantire il rispetto delle tempistiche e degli standard previsti.

