Le parole degli ex dipendenti del Le Constellation pesano come macigni sull'inchiesta per la strage di Capodanno 2026 a Crans-Montana. Emerge un quadro a dir poco inquietante, che porta a dubitare del rispetto delle misure di sicurezza all'interno del locale. Sarah e Maxime (nome di fantasia), due ex dipendenti de Le Constellation, hanno parlato con BFMTV, rilasciando testimonianze inquietanti. " L'uscita di riserva era bloccata perché conduceva direttamente all'edificio ", ha dichiato Sarah. E ha aggiunto che ai dipendenti era stato " proibito " aprire quel passaggio. Se quella porta fosse stata aperta, ha affermato la dipendente, il numero delle vittime sarebbe stato minore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Porta di sicurezza chiusa": come funzionava il piano sotterraneo del Constellation

Leggi anche: Il Comune: «Nessun controllo antincendio al Constellation di Crans dal 2020 al 2025» | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave»

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la porta sul retro del Le Constellation chiusa per risparmiare sul personale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli ex dipendenti del Le Constellation: «Gli estintori in una stanza, la porta di sicurezza sempre chiusa a chiave»; Porta Santa | Giubileo chiude il 6 gennaio: Roma blindata!; Le Constellation, il precedente inquietante: «Attenzione alla schiuma». Le urla dei barman al Capodanno 2020; Strage di Crans-Montana, come stanno gli 11 feriti all'ospedale Niguarda: «La situazione clinica è estremamente seria». Tre sono gravissimi.

Crans Montana, gli ex dipendenti: «Gli estintori erano chiusi in una stanza, la porta di sicurezza sempre chiusa a chiave» - Continuano le indagini sulla tragedia di Crans Montana: nel mirino le misure di sicurezza del bar Le Constellation, che potrebbero non essere state del tutto rispettate provocando la morte di ... msn.com