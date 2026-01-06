Ponti e festività 2026 | come fare 23 giorni di vacanza con pochissime ferie

Il 2026 offre opportunità di lunga pausa grazie a ponti e festività distribuiti nel calendario. Con una pianificazione attenta, è possibile godere di 23 giorni di vacanza utilizzando al minimo le ferie. Questa guida illustra come organizzare al meglio il proprio tempo libero, sfruttando i ponti e le festività per creare periodi di riposo prolungati senza dover prendere molte giornate di ferie.

Il 2026 regalerà diversi ponti strategici. Seppur non favorevole come l'anno appena trascorso, con la giusta pianificazione il nuovo anno offrirà la possibilità di avere 23 giorni di vacanza con pochissime ferie. Vediamo nel dettaglio come sfruttare al meglio ponti e weekend lunghi. Sommando Capodanno ed Epifania, il maxi ponte di Pasqua, il weekend del 1° maggio, il ponte del 2 giugno e quello dell'Immacolata, si raggiungono 23 giorni complessivi di vacanza utilizzando soltanto 8 giorni di ferie.

Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con soli 8 giorni di ferie - Il nuovo anno sembra essere un valido alleato per chi vuole concedersi pause (più o meno lunghe) lontano dalla routine ... vanityfair.it

