Ponti e festività 2026 | come fare 23 giorni di vacanza con pochissime ferie
Il 2026 presenta opportunità di ponti e festività che consentono di pianificare 23 giorni di vacanza usufruendo di poche ferie. Anche se non si presenta come un anno particolarmente favorevole, una buona organizzazione permette di sfruttare al meglio i giorni liberi e le festività per creare periodi di pausa più lunghi. Una pianificazione accurata può aiutare a ottimizzare il tempo libero senza sacrificare troppo del proprio congedo annuale.
Il 2026 regalerà diversi ponti strategici. Seppur non favorevole come l'anno appena trascorso, con la giusta pianificazione il nuovo anno offrirà la possibilità di avere 23 giorni di vacanza con pochissime ferie.Vediamo nel dettaglio come sfruttare al meglio ponti e weekend lunghi.Si inizia con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
