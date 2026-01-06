Pompei oggi in scena l’ultimo appuntamento del calendario natalizio | arriva Benino

Oggi Pompei ospita l’ultimo evento del calendario natalizio, con l’arrivo di Benino. Alle 18.30, nel rispetto delle iniziative organizzate dal sindaco Carmine Lo Sapio, si conclude questa serie di appuntamenti dedicati alla comunità e alle famiglie, offrendo un’occasione di condivisione e di spirito natalizio. Un momento di incontro che, nonostante le sfide, rafforza il senso di comunità e tradizione nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Oggi pomeriggio, alle 18.30, andrà in scena l’ ultimo appuntamento del calendario natalizio curato personalmente dal sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, nonostante avesse la certezza che il Natale con i suoi amati bambini non sarebbe riuscito a viverlo. In occasione della festività dell’ Epifania, presso la Parrocchia Immacolata di Tre Ponti andrà in scena non una semplice sequenza della Natività del Bambinello ma una esperienza “ contemplativa immersiva “, come la definì Lo Sapio prima di affidare alla sua squadra la realizzazione del cartellone degli eventi di Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pompei, oggi in scena l’ultimo appuntamento del calendario natalizio: arriva Benino Leggi anche: “Il Cartastorie” anima la domenica a Torrione: ultimo appuntamento natalizio in piazza Giancamillo Gloriosi Leggi anche: Teatro: ultimo appuntamento con "In scena a... Baveno" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. NESSUN AUMENTO DEI PEDAGGI PER AUTO E MOTO SULLA A3 Nessun aumento dei pedaggi autostradali per auto e moto sulla A3 Salerno-Pompei-Napoli. A chiarirlo, oggi, sono stati i sindaci dell’Agro, per il tramite di Lello De Prisco Sindaco di Pa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.