Polymarket è una piattaforma di trading che permette agli utenti di scommettere su eventi futuri, spesso con un approccio analitico. Recentemente, si è registrata una crescita significativa nelle scommesse riguardanti questioni geopolitiche, come la possibilità che Khamenei lasci il suo ruolo di Guida Suprema dell’Iran entro il 30 giugno. Questo esempio evidenzia come, in alcuni casi, i trader si avvicinino a ruoli di analisti, valutando con attenzione eventi di rilevanza internazionale.

Mentre ieri pomeriggio l’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia venivano condotti davanti ad Alvin Hellerstein, giudice della Corte federale di Manhattan per l’udienza di conferma delle accuse a loro carico, su Polymarket è stata raggiunta la percentuale più alta di acquisto di azioni che puntano sulla possibilità che “Khamenei lascerà la carica di Guida Suprema dell'Iran entro il 30 giugno”. In solo due giorni la scommessa, partita lo scorso 3 novembre, è passata dal 19 al 35% e in questo caso, l’innesco per la crescita delle transazioni è fin troppo evidente: da quando le forze speciali americane hanno prelevato Maduro dalla residenza presidenziale, i trader che investono sulla piattaforma di prediction market dove le persone possono fare previsioni su ogni tipo di evento futuro e reale, hanno ricominciato a credere e scommettere sulla prossima fine della leadership dell'ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polymarket: quando dei trader diventano analisti geopolitici

Leggi anche: Parlami: quando le domande dei ragazzi diventano impegno civile

Leggi anche: Gaza, la contabilità impossibile dei morti: quando i numeri diventano un atto politico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il vantaggio di trading di Polymarket svela una nuova era dei mercati di previsione; Bitmine rafforza le sue riserve di Ethereum verso il 5% dell’offerta.

Polymarket: quando dei trader diventano analisti geopolitici - Sul sito è stata raggiunta un'alta percentuale di acquisto di azioni che puntano alla possibile deposizione della Guida Suprema dell'Iran. ilgiornale.it