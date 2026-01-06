Polizia penitenziaria in corsia con Babbo Natale e la Befana | giocattoli e sorrisi per i bambini ricoverati

In occasione dell’Epifania, la Polizia Penitenziaria ha accompagnato Babbo Natale e la Befana nei reparti pediatrici del Policlinico di Foggia e di Casa Sollievo della Sofferenza, portando giocattoli e momenti di serenità ai bambini ricoverati. Un gesto di vicinanza e solidarietà che testimonia l’attenzione verso i più giovani in un periodo di festa.

