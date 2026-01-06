Polizia di Stato & Federfarma | in 6 mesi distribuite 18mila brochure contro le truffe agli anziani in 140 farmacie della provincia

La campagna antitruffa “Più sicuri insieme”, promossa dalla Polizia di Stato e Federfarma, continua a sensibilizzare gli anziani sulle truffe. In sei mesi, sono state distribuite 18.000 brochure in 140 farmacie della provincia di Ancona, contribuendo a diffondere informazioni utili per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. L’iniziativa si svolge anche durante le festività natalizie, per rafforzare la tutela della comunità più vulnerabile.

ANCONA - Prosegue anche durante il periodo delle festività natalizie la campagna antitruffa “Più sicuri insieme”, promossa dalla Questura di Ancona in collaborazione con Federfarma, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, in particolare gli anziani, sul fenomeno delle truffe e di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

