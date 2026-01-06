Polizia di Stato & Federfarma | in 6 mesi distribuite 18mila brochure contro le truffe agli anziani in 140 farmacie della provincia

La campagna antitruffa “Più sicuri insieme”, promossa dalla Polizia di Stato e Federfarma, continua a sensibilizzare gli anziani sulle truffe. In sei mesi, sono state distribuite 18.000 brochure in 140 farmacie della provincia di Ancona, contribuendo a diffondere informazioni utili per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. L’iniziativa si svolge anche durante le festività natalizie, per rafforzare la tutela della comunità più vulnerabile.

